Balle au pied, les joueurs s’échauffent sur le terrain. L’un attaque, s’élançant vers le but adversaire tandis que l’autre se prépare à défendre, sur le qui-vive. Le premier fait mine d’envoyer la balle vers la gauche avant de se décaler vers la droite. Le gardien ne se laisse pas prendre mais plonge avec quelques secondes de retard. Des cris retentissent dans la salle du complexe sportif : le ballon a atterri au fond des filets.

Cette saison, la maison des jeunes de Berchem-Sainte-Agathe disposera de deux équipes de football en salle pour défendre ses couleurs en championnat : une équipe hommes et une équipe femmes. Ouverte depuis moins d’un an, la maison de jeunes tenait à proposer au plus vite des activités aux jeunes adolescents et adultes, de 12 à 26 ans, de sa commune. Parmi ses projets, celui du futsal comme moyen d’émancipation des Berchemois (es). En juin dernier, elle a en effet lancé une campagne de recrutement de joueurs et joueuses. "Démarrer rapidement ces deux équipes était primordial pour répondre aux demandes des jeunes", explique Yonnec Polet (PS).

Deux séances de détection ont été organisées début juillet, au complexe sportif de la commune. Pour le président de la maison des jeunes et échevin de la Jeunesse, le bilan de ces journées est positif :" Les séances se sont très bien passées. On avait fait une large campagne d’affichage au sein des commerces et institutions communales et les jeunes ont répondu présent."

Chez les garçons, une trentaine de personnes, entre 17 et 22 ans, se sont présentées." Il y avait des jeunes hommes de tous les horizons, y compris des jeunes ne venant pas de Berchem. Ceux-ci pourront éventuellement intégrer l’équipe mais la priorité reste aux Berchemois", indique l’échevin. Pour la commune, c’est surtout du côté de l’équipe féminine que résidait le challenge. "Une dizaine de jeunes femmes ont répondu à l’appel et d’autres, qui étaient déjà en vacances, nous ont contactés pour rejoindre l’équipe à la rentrée. Avec le bouche-à-oreille, je pense qu’elles seront entre quinze et vingt en septembre, ce qui est un grand motif de satisfaction."

Les entraînements ont officiellement commencé en ce début de rentrée. Dimanche dernier, entre 17 heures et 18 heures, les deux équipes ont ainsi pu se découvrir et s’impressionner. De leur côté, les porteurs du projet se réjouissent de l’implication que montrent déjà certains jeunes dans le projet :" Nous avons déjà deux délégués volontaires, un homme pour l’équipe masculine et une femme pour l’équipe féminine." Faire partie de l’équipe nécessite en effet de s’impliquer à la maison des jeunes. L’objectif n’est pas seulement sportif, il s’agit avant tout d’accompagner les jeunes pour développer leur indépendance." C’est un projet de vie. Ils doivent s’investir à la maison de jeunes, montrer qu’ils en veulent et sont prêts à travailler. L’objectif est de les responsabiliser, de créer un esprit d’équipe et de les voir porter des valeurs communes."

Les deux équipes sont inscrites en championnat à la LFFS pour la saison 2019-2020 et joueront au complexe sportif de Berchem-Sainte-Agathe. Amateurs de futsal, préparez-vous à les encourager !