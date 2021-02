Les galas sont rares pour les amateurs de kickboxing. Alors, quand une organisation voit le jour, les athlètes savourent le moment. C’est le cas du Bruxellois Ismail Ayaadi qui a pris part à un gala réservé aux athlètes possédant le statut ADEPS de sportifs de haut niveau. "Ce statut, il offre des avantages non négligeables en cette période si compliquée pour le sport. Grâce à ce statut, je peux m’entraîner normalement, deux à trois fois par jour, soit à l’ADEPS, soit dans la salle de mon club. Cela me permet de m’organiser, de me préparer et de combattre", explique le Bruxellois.