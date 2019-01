A six jours du match de D1 Amateurs qui doit opposer le RFC Liège au RWDM dimanche prochain, la direction du matricule 4 a communiqué ce lundi que la rencontre se déroulerait finalement à guichets fermés, ce qui impliquera donc pour les supporters de devoir impérativement se procurer un ticket lors de l'une des permanences organisées cette semaine au secrétariat du stade de Rocourt.

Dans la foulée, les supporters du RWDM, par le biais des réseaux sociaux et de leur page "RWDM Fans", ont indiqué qu'ils avaient décidé de boycotter purement et simplement le déplacement et qu'ils iraient encourager leurs joueurs favoris au départ de leur car vers la Cité Ardente.

Cela signifie donc que les pourparlers entamés entre les deux directions et le Bourgmestre de Liège en vue de permettre à un contingent de fans molenbeekois de se rendre à Rocourt risquent bien d'avoir été menés pour rien...On se souviendra que le Bourgmestre de Liège avait dans un premier temps interdit la venue sur le territoire de sa Ville des supporters bruxellois.

En attendant, le club a publié un communiqué officiel...

La suite au prochain épisode dans cette saga, qui n'en finit plus de connaître des rebondissements...