Ganshoren retrouve enfin le rythme. Après une série de matchs amicaux annulée dans son début de préparation, l’équipe entraînée par Michel Delph a enchaîné deux bons amicaux face à Seraing (4-0) et le Crossing Schaerbeek (1-1).

Les promus en D2 ACFF ont montré de bonnes choses en déplacement, ce qui a tendance à faire plaisir à leur entraîneur principal. “On a vu de très bonnes choses en première période dans le chef de mes gars. On avait peut-être 70 % de possession de balle et on a fait taire le Crossing. C’était un bon match dans un derby engagé. Au final, le nul est mérité sur l’ensemble de la partie. On a voulu essayer des choses en seconde période et mes joueurs étaient cramés avec le match de mardi.”, expliquait le T1 Michel Delph.

En première période, les visiteurs privaient les locaux de ballons et donnaient une démonstration de foot. Il n’y avait qu’une seule équipe sur le synthétique du Crossing. “C’est notre façon d’évoluer. Je veux continuer dans la même optique que l’an dernier. Construire du beau jeu, montrer de bonnes intentions offensives. On monte en D2 ACFF mais ce n’est pas pour subir le jeu. On ne peut pas se cacher derrière notre statut de promu”, poursuivait-il.

Dans le camp schaerbeekois, c’était le jour et la nuit. Et heureusement pour le Crossing, qui s’est rattrapé de très belle manière en seconde partie. L’ancien buteur ganshorenois, Roddy Kambala, a pu revoir ses ex-coéquipiers.

Il n’a malheureusement pas pu influer sur la partie. “Je suis déçu (rires) ! Je voulais marquer contre eux, ça aurait été une chouette façon de les revoir. Ce sera pour une prochaine fois”, plaisantait le serial buteur de D3 ACFF. “On a bien réagi et heureusement. On a eu le même problème contre Tubize le week-end dernier. On teste un nouveau dispositif et il faut que les automatismes se créent. En ayant évolué dans cette série, je peux assurer que le Crossing a une très belle équipe. C’est un projet séduisant qui m’a fait venir ici, j’espère réussir dans la durée.”

Les buts : 39e Zeroual (0-1), 75e Laloux (1-1).