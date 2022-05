Le Crossing a bien l’intention de poursuivre sa route vers la D2 ACFF. Le duel s’annonce explosif et intense mais les Schaerbeekois sont plus motivés que jamais. "Nous sommes impatients d’y être", lâche Rodrigue Mbenti. "La motivation est au maximum dans le chef de chaque joueur. Il s’agira de notre dernier match de la saison à domicile, nous savons aussi qu’en accédant à cette finale du tour final, nous pouvons écrire une des plus belles pages de l’histoire du club."

Pour y parvenir, il faudra prendre la mesure d’une formation de Binche qui défendra crânement ses chances. "Nous connaissons bien cette équipe de Binche. Une formation forte physiquement, solide et très dangereuse sur les coups de pied arrêtés. Ils l’ont encore prouvé le week-end dernier en inscrivant deux buts sur corner et un sur coup-franc. Nous devrons faire très attention sur ces phases." (...)