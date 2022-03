Rodrigue Mbenti va quitter le Crossing Schaerbeek Bruxelles Sébastien Sterpigny Le milieu de terrain quitte le club schaerbeekois après deux belles années. © sterpigny

C'est sur son compte Facebook que Rodrigue Mbenti a indiqué qu'il ne prolongerait pas l'aventure au Crossing Schaerbeek. "C’est avec un gros pincement au cœur que je vous annonce mon départ du Crossing Schaerbeek en fin de saison. Je voudrais remercier mon président Erdal Sevik pour tout ce qu’il fait pour moi. Dans un monde très spécial c’est devenu très rare d’avoir une personne dotée d’un immense cœur. Vraiment merci pour tout. Je voudrai aussi remercier toute les personnes qui travaillent au club H24 et qui, ces deux dernières années, m’ont donné tant d’amour ! Bénévoles & supporters à jamais dans mon cœur", a-t-il indiqué.



Le joueur a toutefois un dernier objectif avant de quitter le club schaerbeekois. "Il y a 2 ans, je suis arrivé dans un club qui venait du monde provincial et qui aujourd’hui est craint par toutes les équipes du championnat. Nous avons encore un tour final à aller chercher et je ferai le maximum pour atteindre cet objectif."