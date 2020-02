Jean-Louis Ponthieu est arrivé au White Star pour la saison salle 2018-2019. Le coach originaire de la région lilloise a rapidement convaincu puisqu’il a mené les Étoilés deux fois au titre indoor. À la différence que cette année, il dirigeait son fils, Théophile, qui preste au Racing en outdoor. En dames, Emma, sa fille, s’illustre aussi avec les Everoises. "Via la venue de ma fille en 2017, j’ai fait la connaissance des dirigeants. Ils avaient un projet pour le championnat salle. Vu mon attachement et mon passé dans la discipline, ils me l’ont proposé et j’ai accepté. C’était aussi un beau challenge à l’étranger dans une compétition différente. La période est plus étalée en Belgique donc on peut davantage travailler en profondeur."