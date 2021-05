Rugby: Antoine Plasma complète le staff du Royal Kituro Bruxelles Sébastien Sterpigny Antoine Plasma rejoint Romain Orban et Thomas Hazard au sein du staff senior. © Daudi Were

Il y a quelques semaines, le Royal Kituro annonçait le retour de deux de ses anciens joueurs en tant que staff senior pour la prochaine saison 2021-2022: Romain Orban et Thomas Hazard. Aujourd'hui le club a dévoilé le troisième nom qui viendra compléter cet effectif: Antoine Plasman.



L'occasion pour celui qui a pratiqué chez les Kenya Harlequins, à Boitsfort et en équipe nationale de mettre son expérience et ses connaissances au service du club bruxellois. "Nous sommes impatients de le voir entraîner sous les couleurs du Kituro. Welcome Antoine ! Pour une saison qui s’annonce super excitante et avec plein de challenges", indique Muriel Cottave-Claudet.