L'attaquant molenbeejois pensait offrir le succès aux siens face à Virton. Avant que son but ne soit annulé.



Auteur du but égalisateur d’un superbe envoi du pied gauche, lui le pur droitier, le feu follet molenbeekois Anthony Bova croyait aussi avoir offert les trois points de la victoire à son équipe à l’ultime minute de la partie, face à l’Excelsior de Virton.



Mais une décision du directeur de jeu que tout le clan molenbeekois contestait fermement, en décida autrement. « Ras-le-bol des arbitres. Ce n’est pas la première fois de la saison qu’ils nous pénalisent et cela commence vraiment à bien faire », déclarait le joueur offensif français à l’issue de la rencontre, soldée par un match nul qui n’arrange finalement pas vraiment les affaires des Molenbeekois.

« Antho » se voulait toutefois positif par rapport à la prestation de son équipe. « Nous avons montré du caractère contre une solide équipe de Virton. Au cours de la première moitié de la saison, nous ne serions sûrement jamais revenus au score. En plus, nous avions joué de malchance en encaissant un but juste avant la mi-temps sur une phase arrêtée, mais nous sommes revenus au mental et empocher la victoire après notre excellente fin de rencontre n’aurait certainement pas été une injustice ».