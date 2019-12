Ce samedi, le RWDM a une fois de plus perdu un match dans ce championnat, le septième déjà cette saison. Au moment de l’analyse, le constat semblait simple dans la bouche de Fred Vanderbiest : "manque de vivacité, de vitesse d’exécution, joueurs au bout du rouleau…" Et pourtant, le mal est bien plus profond que ça. Car ce samedi, du coup d’envoi de la rencontre au coup de sifflet final, on a eu du mal à reconnaître le RWDM qui a fait vibrer tant de monde au cours des quatre dernières saisons. Entre un spectacle de plus en plus pauvre, des buts de plus en plus rares, un manque de caractère sur la pelouse et un stade Machtens qui se vide match après match, on a bien l’impression que la magie qui animait ces quatre lettres semble s’estomper semaine après semaine. Et pour la première fois en quatre ans, les joueurs n’ont pas souhaité s’exprimer auprès des journalistes après la rencontre.