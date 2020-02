Après un premier tour compliqué, le joueur du RWDM retrouve son meilleur niveau.

Lorsque le RWDM a annoncé le transfert de Joeri Dequevy cet été, tout le monde saluait l’arrivée d’un joueur expérimenté, qui avait fait ses preuves tant en D1A qu’en D1B. Malheureusement, Dequevy n’a que trop rarement été à la hauteur au premier tour, trop souvent en difficulté et pas assez présent dans le jeu.

Mais depuis le début de l’année, le joueur n’est plus le même. Il est enfin devenu le joueur indispensable, celui qui fait jouer ses équipiers et apporte l’impact nécessaire. Repositionné au poste de n° 10, il semble enfin épanoui. "Mes premiers mois ont été compliqués, j’ai dû m’adapter à cette D1 amateurs. Mais aujourd’hui, je me sens mieux. J’évolue désormais à un poste de n° 10 qui semble mieux me convenir dans cette série", débute-t-il.

Dequevy a aussi eu l’occasion de participer à toute la préparation hivernale, ce qui n’avait pas été le cas cet été. "Après mon arrivée, je n’avais participé qu’à 2-3 matchs de préparation et il a directement fallu se lancer dans le bain avec un premier match de championnat contre Dender que nous avions perdu. Nous sommes alors tombés dans un mauvais engrenage et ce fut compliqué car je n’avais pratiquement pas eu de préparation à l’époque."

Dequevy s’est donc offert un renouveau en 2020. "Je me sens mieux mais je sais que je peux faire beaucoup mieux. Je veux bien terminer cette saison mais la saison prochaine, il n’y aura plus d’excuses."

Mais ce samedi, le RWDM devra composer sans Joeri Dequevy, suspendu. Une absence que Fred Stilmant devra compenser. "Il avait retrouvé son niveau, c’est dommage d’être suspendu. C’est d’autant plus embêtant que dans cette position, il nous rendait pas mal de services", regrette le coach.