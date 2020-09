Le championnat de première provinciale reprend ses droits ce week-end et, comme chaque année, il s’annonce passionnant tant les outsiders sont nombreux et ont les dents longues, bien décidés à faire chuter les favoris.

Une série qui a également connu énormément de changements. Le Crossing et Stockel sont montés, trois descendants venus de l’échelon national ont entraîné dans leur chute la relégation de quatre formations vers la P2 alors que trois promus font leur apparition, eux aussi avec certaines ambitions. Et quand vous y ajoutez les présences de joueurs tels que Fazli Kocabas, Chérif Haira ou Bouca Sow, on a de quoi se dire que ce championnat s’annonce relevé, explosif et passionnant.