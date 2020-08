Saint-Josse grand favori en P1? "Il ne suffira pas de monter avec son costume sur le terrain" Bruxelles100% Web Sébastien Sterpigny © Sterpigny

Sur la pelouse d’une équipe de Braine qui jouera certainement un rôle en vue en D3 amateurs, le FC Saint-Josse a fait plus que rivaliser, s’offrant un bon partage au terme d’une prestation plus qu’intéressante. De quoi ravir son coach, Ahmed Rami. "Nous étions venus pour emmagasiner du temps de jeu, ce que nous avons fait, face à une bonne équipe de Braine. Nous sommes en pleine préparation, nous sommes à la recherche de nos automatismes tant offensifs que défensifs mais pour l’instant, tout se passe bien et l’ambiance est au beau fixe", se félicite l’entraîneur.