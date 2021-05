Cette saison, Sakina Ouzraoui a fêté son troisième titre de championne de Belgique avec Anderlecht. Un sacré palmarès pour une joueuse qui est arrivée dans notre pays il n’y a même pas dix ans, qui a d’abord joué dans la rue avant de rejoindre les rangs des RWDM Girls. Avec la P1 molenbeekoise, la joueuse empile les buts et finit par taper dans l’œil des recruteurs anderlechtois. “J’ai signé en 2018 à Anderlecht et trois ans plus tard, je décroche mon troisième titre avec l’équipe de Super League. J’en suis très heureuse”, explique-t-elle.

Un parcours dont elle est fière et qui fait également la fierté de tout son entourage. Elle qui a su répondre aux exigences de la Super League alors qu’elle venait de P1. “Passer du RWDM à Anderlecht, ce fut un grand escalier à gravir et je suis contente d’y être parvenue. On me parle souvent de (...)