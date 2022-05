Sur un nuage après une saison riche en titres (montée en P1 après les playoffs ainsi que champion de sa poule en U21) mais éreintante aux plans physique et mental ("Les semaines étaient fort remplies"), Nikola Samardzic relèvera un nouveau défi la saison prochaine avec le coaching de la R2 du Fresh Air Jette.

Passionné et fan du coach Obradovic ("J’adore regarder ses clinics"), Nikola vit ses matchs en bord de touche avec intensité : "Après la victoire au tour final en P2, je n’ai pas su dormir tellement j’avais encore de l’adrénaline. Je suis quelqu’un d’entier. De la même façon, il ne faut pas me parler après une défaite. Si je recadre un joueur, ce n’est pas pour le plaisir, c’est pour qu’il progresse. Je considère que je pars à la guerre tous les week-ends. Je coache comme si j’étais en D1".

Un niveau régional pour lequel il nourrit des ambitions. "On est sûr actuellement des départs de Delbrassinne et Van Rysseghem. Jad Riahi et Anthony Kornwolf nous rejoignent. Ce sont des cadres qui visent le top comme Malik Dika et d’autres qui restent dans l’équipe. Il y a du travail à faire mais je souhaite viser le top de la Régionale 2", prévient le coach.

L’homme n’a pas peur des challenges et adore communiquer sa grinta. Quand le Fresh Air a gagné le test-match pour la P1 face à Braine-le-Château, après notamment avoir été mené dans le dernier quart de 12 points, il l’a fait avec 7 éléments : "Je suis parti confiant. On était un peu comme dans le film avec les 300 Spartiates. Avec le Covid, les CST et les désistements dans l’équipe, il était très rare qu’on fasse nos matchs à 10 ou 12 éléments. On a gagné des matchs à 6-7 pendant la saison. La cohésion et le bon état d’esprit étaient dans le noyau", relève le coach jettois qui voit l’accession à la P1 avec l’œil du formateur. "Le niveau de la P1 est bon, il y a de belles équipes. C’est l’antichambre de la R2. J’aurai un œil sur notre école de jeunes. Ceux qui accompliront du bon boulot auront leur chance".