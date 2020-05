Sami Lkoutbi: "Avec la crise du coronavirus, c’est devenu compliqué de trouver un club" © DR Bruxelles100% Web Sébastien Sterpigny

À la recherche d’un nouveau club, Sami Lkoutbi se verrait bien évoluer au RWDM ou à Tubize.



La crise du coronavirus, elle impacte énormément de monde et le sport est loin d’être épargné. Les clubs doivent faire face à de grosses difficultés financières, ce qui a un impact sur le recrutement en vue de la saison prochaine. Les dirigeants doivent composer avec des budgets réduits, font preuve de plus de prudence, ce qui a pour conséquence de laisser de nombreux joueurs dans l’incertitude.



C’est le cas de Sami Lkoutbi, que l’on a connu à Tubize et au Brussels, et qui aujourd’hui, malgré une bonne saison avec les City Pirates, se retrouve sans club pour la saison prochaine. "J’étais en négociations avec mon club actuel de City Pirates pour une prolongation de contrat mais depuis un mois et demi, je suis sans nouvelles d’eux. J’ai même appris que les joueurs qui avaient été prolongés ont à nouveau été convoqués par la direction afin de diminuer leur contrat", explique Sami Lkoutbi.



Du coup, l’ancien Tubizien s’est mis à la recherche d’un nouveau club et au vu de la situation actuelle, c’est une vraie galère. "Avec la crise du coronavirus, c’est devenu compliqué de trouver un club. D’un côté, nous comprenons que la situation est difficile pour les clubs mais les joueurs aimeraient aussi un peu de compréhension de la part des clubs. Quand les clubs nous parlent, nous avons l’impression qu’ils pensent que nous ne les comprenons pas alors qu’eux n’essaient même pas de nous comprendre."



Et pourtant, Sami Lkoutbi sortait d’une bonne saison avec le club anversois des City Pirates, ponctuée par une montée en D2 amateurs. "Cela fait deux ans de suite que je livre de bonnes saisons, avec de bonnes statistiques et des entraîneurs qui me font confiance, mais c’est la deuxième année de suite que je me retrouve dans une situation si difficile, à devoir chercher un club. C’est frustrant."



Mais Sami reste motivé, continue de s’entraîner en individuel, dans l’attente du bon projet. "Je continue à bien m’entraîner, j’ai même perdu cinq kilos durant le confinement. Je suis très motivé, je me sens en forme, prêt à relever un nouveau challenge, dans un club ambitieux. J’ai toujours cette ambition de jouer le plus haut possible. Ce serait magnifique de pouvoir retourner au RWDM. Retourner à Tubize, là où j’ai fait mes débuts dans le monde pro, serait également une belle opportunité, d’autant que la nouvelle direction semble sérieuse."