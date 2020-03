C’est ce jeudi que Sanae Jah prendra la direction de Londres où elle disputera les qualifications pour les Jeux olympiques samedi. Si elle ne connaît pas encore le nom de sa première adversaire dans ce tournoi qualificatif, la boxeuse bruxelloise s’est entraînée dur pour tenter de réaliser son rêve. "Peu importe l’adversaire, je suis prête", nous lance-t-elle.

Il faut dire que sa préparation, Sanae Jah l’a soignée pendant de nombreux mois. Entre les séances d’entraînements avec ses coachs en Belgique et les stages à l’étranger, elle n’a pas ménagé ses efforts. "Je me suis préparée longuement avec mes entraîneurs, je me sens bien et surtout, je suis très motivée car participer aux Jeux olympiques, c’est un rêve que j’ai dans la tête depuis de nombreuses anné