Sans salle ni appui, Ganshoren ne se risquera pas en TDW 1 Bruxelles Christophe Kugener © Ganshoren Dames Basket

Le problème des infrastructures, un mal spécifiquement bruxellois, a fait chanceler le projet de montée de GDB.



Alors qu’il était pressenti pour rejoindre la Top Division Women la saison prochaine (via une inscription en playoffs R1), le club de Ganshoren Dames Basket a décidé de ne pas tenter l’aventure. Quand on écrit aventure, c’est mal connaître le comité ganshorenois désireux d’installer son club de façon à la fois sérieuse et pérenne au plus haut niveau. La déception est énorme dans le camp bruxellois. "On a investi beaucoup d’énergie. (...)