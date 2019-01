La décision de la Ville de Liège d'interdire les supporters du RWDM lors du match au FC Liège envoie un mauvais signal

Le foot amateur va mal. Pour s’en convaincre, il suffit de regarder les tribunes, le dimanche après-midi. Rares sont les clubs à pouvoir se vanter de faire plus de 100 entrées payantes.

Dans ce marasme, quelques clubs historiques font exception : RFC Liège, RWDM ou Raal notamment. Trois clubs qui, ces dernières années, ont grimpé un ou plusieurs échelons, s’appuyant sur un projet solide. Mais sans leurs fidèles supporters, y seraient-ils arrivés et, surtout, pourraient-ils rêver à croire en un retour, un jour, parmi l’élite ? Poser la question, c’est y répondre. Un club sans soutien populaire, c’est aussi, à terme, un club sans partenaires, sponsors. Bref, un club qui, sauf présence d’un mécène, ne peut survivre et être ambitieux sur la durée.

C’est pourquoi la décision, radicale, prise par la ville de Liège d’interdire la présence des supporters du RWDM à Rocourt le dimanche 13 janvier prochain pour le duel de reprise en D1 amateurs choque. La rivalité est grande entre Molenbeekois et Sang & Marine. Cela n’est pas neuf. Et oui, des incidents ont déjà émaillé des précédentes rencontres entre les deux clubs, habitués à devoir se rendre chez l’adversaire en car et sous une escorte policière. Un contexte difficile mais qui, à d'autres niveaux et dans d'autres circonstances, est correctement géré.

Car des solutions, autre qu'un déploiement policier de masse, existent à ce niveau de notre football, notamment par l'intermédiaire des clubs eux-mêmes via un important travail de prévention et de conscientisation comme l'a fait la Raal après les incidents de janvier 2018 lors du match aux Francs Borains. Mais bannir tout simplement la présence des supporters visiteurs par peur de débordements pour un match du troisième échelon du football belge ( !) est à la fois la solution de la facilité et un dangereux précédent. Car sans supporter, plus de football.