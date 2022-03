Sébastien Conte a rempilé pour une quatrième saison à Jette. Bien entouré par son staff avec lequel il poursuit également l’aventure, le coach se sent bien au RSD. "Le club et le staff réalisent du bon boulot depuis quelques années. Il y a eu cette montée en D2, notre beau parcours en Coupe de Belgique et un maintien presque acquis pour notre première saison en D2. Autant d’éléments qui font que je me sens bien à Jette", débute le coach.