Ils ne sont que deux à faire partie du noyau du Crossing depuis trois ans. Le capitaine Olivier Verdeyen et son bras droit, Sébastien Van den Eynde, valeurs sûres du groupe de Philippe Wayenbergh, espèrent amener le club vers la D3 amateurs.

Le dernier rempart schaerbeekois se met déjà, en février, à rêver de nationale. Un niveau qu’il a connu avec la Real (NdlR : qui évolue, elle, en D2 amateurs) avant de revenir dans sa commune natale. Entretien avec un gardien qui assure… et rassure.

Sébastien, vous estimez être favori pour le titre désormais ?

"C’est bizarre car je n’aurais pas dit cela il y a un mois et demi. Nous avons enchaîné une mauvaise série et un petit doute s’était installé. Nous avons maintenant retrouvé notre rythme et je pense que le Crossing n’a jamais été aussi proche du but. Regoûter ce niveau, avec ce club si spécial à mes yeux, serait juste incroyable."

On ne va pas encore parler de titre mais pensez-vous pouvoir rivaliser avec les équipes de D3A amateurs ?