Sacrée performance réalisée par la Bruxelloise Selma El Hassouni qui, du haut de ses 17 ans, a décroché le titre de championne d’Europe IFMA ce week-end du côté d’Istanbul.

Une compétition parfaitement gérée par cette habitante de Laeken, malgré la pression bien présente avant le début des hostilités. "J’étais très, très stressée au début de la compétition. Heureusement, les sélectionneurs ont su me mettre à l’aise. Ça m’a permis de me détendre et d’aborder plus calmement chaque combat", débute-t-elle.

La gestion du stress, un paramètre primordial lorsqu’on se retrouve dans une compétition internationale de cette envergure. "C’est un domaine dans lequel j’ai beaucoup progressé. J’ai travaillé dur aux entraînements avec mes coachs. Une préparation de trois mois pour au final vivre une superbe expérience."