Serge Van Delsen n'a pas été reconduit à Ganshoren: "J'estime avoir rempli mon contrat"

Au moment d'annoncer la reconduction de son staff pour la saison prochaine, le FC Ganshoren annonçait également que le club ne poursuivrait pas l'aventure avec Serge Van Delsen, son manager sportif depuis trois ans. Un choix qui a surpris le principal intéressé. "J’ai été informé par un intermédiaire du club que le comité ne souhaitait pas poursuivre la collaboration pour la saison 2021-2022. La seule chose que je sais dire, c’est que la communication émise me semblait fortement nébuleuse. Ceci principalement par rapport aux arguments pouvant éventuellement soutenir la décision prise et surtout la manière de faire passer le message. Il m’est en ce moment impossible de communiquer la raison véritable de l’arrêt de cette collaboration. Est-ce pour raisons financières, structurelles, de copinages… aucune idée. Ce qui est sûr, c’est que cela m’étonnerait fortement que ce soit par rapport à la gestion sportive", nous confie Serge Van Delsen.



Lui qui avait repris la gestion sportive lors de la saison 2018-2019 alors que le club entrevoyait le spectre d'une relégation en P1. "Je me suis occupé d’assainir complètement le noyau afin d’essayer de donner des nouvelles couleurs et joies sportives au FCG, ceci en étroite collaboration avec le coach Michel Delph. Je lui ai mis à disposition un tout nouveau noyau avec 15 nouveaux joueurs. Résultat de la campagne 2019-2020 : un titre historique qui nous a emmené en D2 ACFF."



Après une campagne de transferts particulière pour la saison 2020-2021, marquée par le covid, tout semblait bien parti pour Ganshoren cette saison. Et Serge Van Delsen se voyait bien construire le noyau de la prochaine saison. Mais c'était avant d'apprendre la fin de sa collaboration avec le club. "J’estime avoir rempli mon contrat par rapport aux attentes sportives. Je suis fier de voir que le club se porte aujourd’hui très bien sportivement. Il est pour ma part temps de tourner la page, avec une belle satisfaction personnelle, et de m’orienter vers de nouveaux challenges sportifs qui s’offrent à moi."