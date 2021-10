Avec seize nouveaux joueurs après une saison tronquée pour cause de pandémie, il était évident que Ganshoren aurait besoin de temps avant de trouver la bonne carburation. La débauche d’énergie dépensée lors des matches de Coupe de Belgique a aussi nui au bon démarrage des troupes dirigées par Michel Delph. Mais avec un bilan 16 points sur 18 lors de leurs six dernières rencontres, les Bruxellois sont désormais solidement installés à la 3e place du classement, quelques jours avant de recevoir le second, Hamoir.