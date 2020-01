Bruxelles Shelton Guillaume (Verlaine) en D1 amateurs? S. St., Y. H. & M. S.

Il serait de plus en plus proche du RWDM, qui continue à se renforcer.



Shelton Guillaume est l’homme en forme du côté de Verlaine. Auteur de 16 buts depuis le début de saison, il est le meilleur buteur de D2 amateurs, malgré la situation peu réjouissante de son club au général.



Très courtisé durant ce mercato, il aurait décidé de déposer ses bagages au RWDM, en D1 amateurs. Agé de 22 ans à peine, il rêve toujours d’une carrière professionnelle et espère que ce passage à l’échelon supérieur servira de tremplin.