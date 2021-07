«Venant moi-même de la capitale, cela me tenait à cœur d’un jour évoluer au plus haut niveau ici, à Bruxelles, où se trouvent un grand nombre de talents pas encore assez exploités. J’espère de par mon expérience et en collaboration avec l’ensemble du Ganshoren Dames Basket exposer la scène bruxelloise au niveau national » a-t-elle confié sur le Facebook de GDB.

La Bruxelloise Sofia Ouahabi , poste 1-2 , a notamment évolué au SKW et au Spirou Ladies, club pour lequel elle aurait dû évoluer pour 2021-22.