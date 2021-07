Ganshoren a sans doute signé le coup de l’été. Le club bruxellois se positionne clairement à l’avant du train des favoris à l’aube de cette nouvelle saison. Annoncée au Spirou Ladies Charleroi (Top Division Women 1), Sofia Ouahabi a finalement signé à Ganshoren Dames en Régionale 1. La Bruxelloise, qui signa sa première carte d’affiliation au Royal IV Brussels (2006-2011) avant de rejoindre le Centre AWBB (2011-15) rejoint un effectif promis aux premières places.

"On conforte notre ambition de jouer le top 3, et peut-être plus, nous verrons", confirme le coach Carles.