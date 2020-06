Soufiane El Banouhi (ex Union) s'engage au KMSK Deinze © KMSK Deinze Bruxelles Sébastien Sterpigny

Pas prolongé par les Saint-Gillois, le Bruxellois s'est engagé avec les champions de D1 amateurs, promus en D1B.



Il y a quelques jours, l'Union Saint-Gilloise annonçait qu'elle ne prolongerait pas le contrat de Soufiane El Banouhi pour la saison prochaine. Après une bonne saison à Lommel, le défenseur de 27 ans n'avait eu que très peu de temps de jeu cette saison sous la vareuse jaune et bleu.



Libre de tout contrat, le Bruxellois n'est pas resté longtemps sans club puisqu'il a paraphé un contrat le liant pour les deux prochaines saisons au KMSK Deinze. "Nous l'avons beaucoup suivi et nous sommes convaincus de ses capacités", a confié l'entraîneur David Gevaert.



Soufiane El Banouhi, lui, est ravi de rester au sein du football professionnel. "Je connais Arnaud De Greef, j'ai joué avec Mehdi Tarfi au FC Brussels et également avec Flavien Le Postollec à OHL. C'est d'ailleurs Flavien qui m'a convaincu d'opter pour Deinze. Je suis ravi de ce choix, c'est maintenant à moi de tout faire pour gagner ma place dans l'équipe", a-t-il confié à son arrivée chez les Flandriens.