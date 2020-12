Pour Noël, des stages multisports seront proposés aux enfants, de quoi leur permettre de toucher à plusieurs disciplines sportives comme la natation, le hockey, le badminton, le football, l’athlétisme ou encore la boxe. Des stages auxquels pas moins de 400 enfants pourront prendre part, alors qu’ils étaient 125 pour la semaine de Toussaint. "Les stages se dérouleront principalement au Sippelberg mais grâce à la mise à disposition du hall omnisports de Ganshoren, nous bénéficierons de plus d’espace. Cela va nous permettre d’accueillir deux bulles par semaine et par centre, soit un total de 400 enfants."



Et les organisateurs ont promis de remettre le couvert lors des prochaines vacances scolaires. "Tant que la pandémie sera là, nous continuerons à proposer ce genre de stages. C'est notre manière de soutenir notre pays dans cette période difficile, et encore plus le personnel soignant qui réalise un travail admirable."



Lors des congés de Toussaint, le club Natation pour tous a proposé des stages sportifs gratuits pour les enfants du personnel soignant . Très vite, l’engouement a grandi autour de cette initiative, nombreux sont ceux à avoir salué l’initiative ou à avoir sollicité les responsables pour inscrire leur enfant.Une idée qui a fait des petits puisque de nouveaux partenaires et clubs sportifs sont venus se greffer au projet, permettant d’augmenter l’offre et la capacité d’accueil pour les vacances de Noël. Le club de football ASA Molenbeek ainsi que le club d’athlétisme molenbeekois DACM ont rejoint l’initiative alors que Atif Aissaoui, un sponsor privé, est venu apporter une contribution financière permettant au projet de grandir encore plus.confie Melody Vander Meersch, responsable chez Natation pour tous.