Depuis la reprise du club par Alexandre Duchenne et Julien Carpentier, les choses bougent du côté d’Auderghem. Un organigramme se met en place, notamment au niveau de l’école des jeunes à la tête de laquelle Didier Marchal a été nommé directeur. On y retrouvera également trois éléments venus en droite ligne du FC Saint-Michel : Jacques Verhelst est nommé responsable technique, Stéphane Bukens s’occupera de la coordination du 11 contre 11 et des séances spécifiques, Mario Marcel Simonelli, sera le coordinateur du 8 contre 8 et 5 contre 5.