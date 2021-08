Stéphane Moris, parrain du BBall day 3x3 1060 : "C’est le sport du futur" Bruxelles Christophe Kugener Saint-Gilles et la Place Morichar accueillent un gros tournoi de basketball extérieur ce dimanche. Stéphane Moris sera le parrain du BBall Day 3X3 1060.

© Brussels Phoenix

"J’ai été contacté par Boualem Chekaba, actif dans le sport saint-gillois. J’ai accepté directement", explique celui qui a joué la saison dernière comme pro pour le Phoenix Brussels.



Moris est aussi l’un des pionniers de la discipline en Belgique. "Je suis le 3X3 de près depuis le début. J’ai aussi fait partie de l’équine nationale avec des matchs de qualification et des rencontres de championnat d’Europe."



Celui qui a la taille d’un intérieur et le shoot d’un ailier apprécie également la dimension sociale de pareil événement : "Mettre le 3X3 en avant me plaisait particulièrement. En plus, cela va se passer dans un chouette endroit, sur une place multi-culturelle avec du beau monde."



Le Jettois voit la jeune discipline prendre de plus en plus d’ampleur dans le futur. "C’est le sport de l’avenir. Il y a plus d’intensité que le 5vs5, ça se joue en dix minutes et les matchs peuvent être visionnés sur un smartphone, résume Moris. On ne s’ennuie pas comme lors de certains matchs de foot. J’ai l’impression qu’on assiste au début de quelque chose d’important. En France, ils sont en train de voir si chaque équipe de D1 ne pourrait pas avoir son équivalent en 3X3. A Bruxelles, ça bouge aussi si je vois les teams SWISH ou Brussels de Vadim Hollevoet. Il nous faudrait un gars comme Nick Celis de team Anvers pour booster la discipline."



Le tournoi a lieu pour diverses catégories toute la journée sur le haut de la place Louis Morichar. Son instigateur, Rachid El Ouariachi (administrateur de l’asbl Comité de Défense de Saint-Gilles) souhaiterait en faire un événement ponctuel.