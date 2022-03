C’est devenu une tradition, les stages de Way 2 Work Academy reviennent lors de chaque période de vacances scolaires, toujours avec le même succès. En cette semaine des vacances de carnaval, ils sont près de 65 à fouler chaque jour le terrain de Ganshoren pour progresser tout en s’amusant. "Après le Covid, nous sommes heureux de retrouver la confiance des enfants et des parents", se félicite Patrick Wanegue, l’un des deux responsables de l’académie.

Cerise sur le gâteau de ces stages ganshorenois, plusieurs personnalités du football belge sont déjà passées ces dernières années pour délivrer quelques conseils, répondre aux questions des enfants et poser pour les traditionnelles photos. Ce mercredi, Steven Defour, ancien Diable rouge, ainsi que Fred Vanderbiest, actuel T2 de Malines, ancien entraîneur et joueur du RWDM, étaient de passage à la W2W Academy. "Plus emblématique que Steven Defour en Belgique, c’est difficile à trouver. Un joueur avec un palmarès en or que nous avons pu faire venir de par mes bonnes relations avec Fred. La présence de deux personnalités de ce calibre est une sacrée plus-value pour nos stages et puis ça crée de beaux souvenirs pour les enfants."



© Sterpigny



Ancien joueur du Standard, d’Anderlecht, Diable rouge, passé aussi par la Premier League, Steven Defour s’est prêté avec plaisir aux jeux des questions des enfants. "Nous sommes souvent sollicités pour ce genre de rencontres et quand nous en avons la possibilité, c’est toujours avec plaisir que nous venons. Si on peut servir d’exemple pour les jeunes, c’est un plaisir", confie Steven Defour, se remémorant avoir été à la place de ces jeunes. "Petit, j’avais aussi des idoles. J’ai aussi fait des stages avec des joueurs connus qui passaient, c’était toujours chouette."

Et l’ancien Diable rouge de glisser un conseil. "À cet âge-là les jeunes doivent s’amuser, aimer le foot et travailler s’ils veulent percer."

Ancien de la maison molenbeekoise, Fred Vanderbiest était pratiquement à domicile. "Quand on peut faire plaisir aux enfants, c’est avec plaisir qu’on le fait. C’est toujours un moment important pour les jeunes et ça donne une valeur au stage. Mon conseil ? Rester humble et travailler chaque jour."



© Sterpigny

© Sterpigny