Fort d’un début d’année réussi, le RWDM a confirmé son renouveau samedi dans un clasico électrique mais passionnant face au rival liégeois. Une rencontre préparée durant une semaine marquée par le départ de Vanderbiest et la nomination de Fred Stilmant au poste de T1.

“Ce fut un moment difficile et même si je peux le comprendre, ce fut difficile à accepter. Nous étions sur un projet de 2-3 ans ensemble avec Fred De Meyer et Thierry Berghmans et ce fut dur à avaler. Au sein de l’effectif, les avis étaient mitigés mais heureusement les joueurs ont bien réagi, mieux que je ne le pensais. Mardi, je ne pensais pas prendre un point le samedi et voir un tel état d’esprit dans le chef des joueurs”, reconnaît Fred Stilmant.