Nous jouons la 64e minute de jeu. Stockel est en supériorité numérique depuis la 47e et l’exclusion de Bonomini pour deux jaunes. Buyck part alors en contre sur la droite, De Bruille est esseulé au point de penalty mais le flanc gauche de Stockel oublie de le servir. Sur la reconversion visiteuse, Duson écope de sa deuxième carte jaune et est exclu.

Stockel vient de laisser filer sa chance en donnant l’impression de ne pas avoir su gérer ses émotions. "Alors que nous n’étions pas bien en place en première période, ils prennent une rouge dès la reprise. Nous n’avons plus qu’à essayer de dérouler notre jeu. Il y a cette phase où nous pouvons marquer, Sacha n’a plus qu’à faire une passe mais il ne le fait pas. Et puis il y a un tackle sorti de je ne sais où. Je ne comprends pas le pourquoi de ce tackle alors qu’il n’y a pas de danger. Mais en l’espace de quelques secondes, nous avons vu le match basculer", analyse Gloria Muntubila, l’entraîneur du ROFC Stockel.