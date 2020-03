L'attaquant de Stockel croit aux chances de son club de retrouver la D3 amateurs

Si Stockel est descendu en P1 cette saison, le club est toujours en embuscade derrière le Crossing (1er) pour espérer retrouver la D3 amateurs en fin d’exercice.

"On le mérite vraiment. On pratique le plus beau jeu de la série. On a mieux joué au ballon que toutes les équipes de tête. On verra bien, il y a des matchs clés qui arrivent", expliquait l’attaquant Stavros Glouftsis.

Concernant son futur, l’homme qui a inscrit 18 roses en championnat se veut prudent. "On va vraiment commencer à discuter avec les dirigeants pour prolonger mon bail. On verra, il n’y a rien de signé", concluait-il.