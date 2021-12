Que ce soit au niveau extrasportif ou sur le terrain, Stockel coule et semble avoir de plus en plus de mal à remonter la pente. Cette semaine, il a perdu 0-7 face à Manage.

Les mines étaient basses du côté des supporters de Stockel. La fameuse "guerre de clans" est sur toutes les lèvres, et le club n’a pas encore pu se réjouir d’une victoire en championnat.

Et le sort n’a pas été favorable dès l’entame du match pour l’équipe bruxelloise. Après 45 secondes de jeu, Manage ouvre le score sans trop de difficulté. "Mentalement, ça devient très très dur ! (...)