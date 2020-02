Avec De Bruille et Glouftsis, Stockel dispose de la meilleure attaque de la série. Et de loin !

Après deux semaines de pause dues à la tempête et puis à la Coupe de Brabant, le championnat de P1 reprend ses droits, avec une solide affiche en tête du classement qui opposera Stockel (2e) à Saint-Josse (3e). "C’est un des tournants de la saison, autant pour Saint-Josse que pour nous", débute Stéphane De Bruille, l’attaquant de Stockel.

Une rencontre que son équipe aborde sans pression mais aussi avec l’envie de faire oublier l’élimination en Coupe de Brabant face à Nivelles. "Le plus important sera de retrouver notre rythme et notre bonne dynamique après deux semaines sans championnat, ce qui nous a peut-être coûté notre élimination en Coupe. C’est dommage d’avoir été sortis mais c’est de notre faute. À nous de montrer qu’on veut jouer les premières places, ou la première place, en fonction du résultat de dimanche et de nos adversaires."

Car Stockel n’a que quatre points de retard sur le Crossing alors qu’il reste dix matchs à jouer. "Avec quatre points de retard et un gros programme en fin de saison pour le Crossing, ce serait bête de faire une croix sur titre. Mais on ne va pas tirer de plans sur la comète non plus. Pour l’instant, il y a un leader et trois poursuivants en embuscade : nous, Sai nt-Josse et le BX."

Pour espérer jouer le titre, Stockel pourra compter sur une force de frappe offensive impressionnante. Meilleure attaque de la série, bien loin devant toutes les autres équipes, Stockel peut compter sur deux serial buteurs puisque De Bruille (20) et Glouftsis (16) ont inscrit 36 des 55 buts de leur équipe. "Si nous avons la chance de marquer autant de buts, c’est parce que nous sommes mis dans de bonnes dispositions par nos équipiers."

Leader du classement des buteurs, Stéphane De Bruille marche sur l’eau cette saison. "C’est la première fois que je me retrouve leader du classement des buteurs en équipe première. Ce n’est pas un objectif mais marquer un but reste une sensation spéciale. Je joue en dix mais ce qui me fait le plus plaisir sur un terrain, au-delà des victoires, c’est de marquer des buts. Et ça, je le dois aussi à ma complémentarité avec Stavros qui attire les défenseurs, ce qui me libère des espaces."