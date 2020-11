Les Woluwéennes ont décroché la première victoire de l’histoire du club en Super League, vendredi soir à Genk (0-2)

Moment historique pour le FC Fémina White Star vendredi soir avec la première victoire de l’histoire du club en Women’s Super League. Un grand moment que l’on doit à une prestation aboutie de la part des Woluwéennes et une victoire 0-2 sur la pelouse de Genk.

“Nous avons livré un match consciencieux. Nous étions tout proche de cette victoire lors de notre dernière rencontre contre Alost et, tout au long de la semaine, j’ai senti les joueuses appliquées aux entraînements, conscientes que cette victoire leur tendait les bras. Le match face à Genk fut la concrétisation de tout le travail effectué en semaine, avec une équipe bien organisée et des filles qui ont appliqué les consignes. Et surtout, dans un championnat où les matchs se jouent sur des détails, le réalisme fut au rendez-vous”, se félicite Audrey Demoustier, la coach du Fémina White Star.