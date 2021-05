Super League: Anderlecht renoue avec la victoire face à La Gantoise Bruxelles Sébastien Sterpigny Les Mauves ont dû attendre le second acte avant de faire la différence. © Sterpigny

Une semaine après leur partage face à Bruges, les Anderlechtoises avaient à coeur de remettre les pendules à l'heure et de renouer avec la victoire dans ces playoffs 1. Face aux Gantoises, Wullaert se forgeait la première occasion au bout de quelques secondes à peine mais sa frappe était trop axiale.



Wijnants n'était pas plus en réussite quelques minutes plus tard ni Teulings qui ne parvenait pas à exploiter le centre de De Caigny.



Les Gantoises rentraient alors dans le match, mettaient le pied sur le ballon et semblaient en vouloir plus que les Mauves dans ce premier acte. Un premier acte marqué par la sortie sur civière de Missipo qui se blessait seule au genou. Le genre d'image qu'on n'aime pas voir sur un terrain.



Le début de deuxième mi-temps était à mettre à l'actif de La Gantoise qui faisait le siège du but d'Odeurs, sans parvenir à trouver la faille. Et sur un contre rapide, Wijnants filait sur la gauche pour décocher une frappe victorieuse dans le plafond (1-0, 59e).



Le plus dur était fait pour les Mauves, d'autant que sept minutes plus tard, l'inévitable Wullaert doublait la mise. Anderlecht renoue donc avec la victoire et reprend sa marche en avant dans ces playoffs 1.



Fiche technique

RSCA - La Gantoise

RSCA: Odeurs, Deloose, Vanhamel, De Neve, Toloba, Missipo (45e Van Gorp), Vatafu, Wijnants, Teulings (64e Tison), De Caigny, Wullaert (90e Maximus).

La Gantoise: Evrard, Delacauw (85e Eijken), Jaques, Vanwynsberghe, Van Belle (74e Mazrouaï), Van Britsom, Jacobs (74e Bosteels), Vande Velde, Loonen, Mathys (85e Van Daele), Van Kerkhoven.

Arbitre: M. Federico.

Avertissements: Jaques, Wullaerts, Van Belle.

Les buts: 59e Wijnants (1-0), 66e Wullaert (2-0) .