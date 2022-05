Super League: Audrey Demoustier quitte l'Union belge et reprend sa place de T1 au Fémina White Star Bruxelles Sébastien Sterpigny Après deux années passées à l'Union belge et dans le staff des Red Flames, Audrey Demoustier revient à Woluwe. © URBSFA

Audrey Demoustier, collaboratrice au sein du département du football féminin, ainsi que coach des Red Flames U17 et assistante de l’entraîneur fédéral Ives Serneels chez les Red Flames, a décidé de mettre un terme à sa carrière de deux ans à l’URBSFA et ce pour des raisons d’ordre privé, indique l'Union belge sur son site. Elle ne fera donc plus partie du staff des Red Flames à l’occasion de l’Euro qui aura lieu cet été en Angleterre. "Audrey continuera à travailler dans le département Women’s Football jusqu’à la fin du mois de juillet. Audrey avait débuté au Brussels Football en août 2019 et avait rejoint l’équipe de Katrien Jans un an plus tard. Nous remercions Audrey pour son engagement envers l’URBSFA et lui souhaitons beaucoup de succès dans sa future carrière."



Au-delà de l'annonce de son départ, c'est également sa future destination qui est dévoilée puisque l'Union belge confirme qu'Audrey Demoustier reprendra ses fonctions dans l’enseignement mais sera également présente sur le banc en tant que coach du Fémina White Star Woluwe en Scooore Superleague la saison prochaine.