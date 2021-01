Les organisateurs n’ont jamais envisagé employer les grands moyens pour faire respecter les consignes : « On est étonné. Les enfants respectent les normes. On n’a quasi pas besoin de leur dire de se désinfecter les mains ou d’utiliser leur propre bouteille, ils le faisaient. »



SWISH a du reste profité des normes sanitaires et de groupes davantage réduits pour tester de nouvelles formes d’apprentissage. Une approche pédagogique modernisée par un nouveau cadre, une autre occupation du terrain et par du matériel didactique. « Les enfants ont accès à des tablettes. Il y a une interaction entre le jeune et le jeu. On utilise aussi la vidéo pour corriger les mouvements et améliorer les perceptions du jeune. Il faut que ce soit parlant pour lui. »



« On essaye de rester à la page de la formation » continue Olivier Mulaba. « On existe depuis 5 ans. On construit petit à petit sur des bases solides en gardant notre esprit familial. On a aussi profité de la période pour faire participer des jeunes coachs aux côtés de nos formateurs aguerris. »



En conclusion, quantitativement et qualitativement les stages proposés furent une réussie. SWISH espère retrouver ces jeunes enthousiastes et les 13-18 pour la session de Carnaval’21.

Les formateursGanshoren : Laura Dillien, Léa Laviolette, Ferid Oueslati, Thomas Thys.

Natoye : Selim Beka, Fanny Bouchat, Laurent Costantiello, Aurélien Delvaux, Thomas Gustin.

Wavre : Cédric Hoebanckx, Jean-Philippe Matthieu, Laura Mortier, Olivier Mulaba.

Ce sont les 12 ans ou moins qui étaient conviés aux stages de qui avaient lieu à Ganshoren et Wavre pour la première session (21-23 décembre) et à Natoye et Wavre pour la seconde (28-30).» explique Olivier Mulaba, initiateur de SWISH aux côtés de Terry Deroover.