Aux manettes du tournoi, Deroover confirme : "On devrait tourner autour de 60-70 joueurs."



Si les stages se poursuivront en août, le Final 8 du 31 juillet sera un peu le point d’orgue de l’été de SWISH. "Des équipes de 3X3 et 5X5 s’affrontent la semaine. Les finales auront lieu le 31. Le vendredi, les terrains sont gratuits, donc on a énormément de monde. Parfois 100 joueurs, parfois le double quand il pleut. Cela donne un beau mélange. Ce sont des potes qui jouent entre eux, mais des gars avec du niveau. Cela reste familial et bon enfant. C’est le but de pareil événement", conclut Terry Deroover.

Entre stages dispensés la journée et compétitions de 3X3 et 5X5 en soirée (Unreprenant les meilleurs équipes se tiendra le 31 juillet avec quelques invités prestigieux), le staff de SWISH ne chôme pas. Ils ont beau assuré une rotation pour prendre des vacances, les G.O. bruxellois (Deroover, Mulaba, Peeters, Van Meerbeeck,…) courent dans tous les sens.explique Terry Deroover. "Cette jeunesse justement n’a pas été oubliée. Un tournoi a été consacré aux U14-U16 le 10 juillet dernier. Ce n’est pas tout. Mix entre une compétition sur playstation (NBA2K21) et des affrontements amicaux sur le sol de Tour & Taxis, un tournoi aura lieu ce mercredi. "Les Seniors Dames ont eu leur tournoi samedi dernier (17/07). Un tournoi relevé quantitativement et qualitativement avec des joueuses venues de Namur (Centre A.W.B.B.), Monceau et Woluwe entre autre. "complète Deroover.Les +35 seront comblés ce samedi. Les Vétérans ont en tout cas répondu à l’appel de SWISH : "