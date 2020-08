Sylvain De Weerdt, des vidéos pour retrouver un banc Bruxelles Pierric Brison © Moisse

Le Bruxellois, ex-entraîneur de Tubize, a lancé sa chaîne YouTube où il dévoile sa vision du football.



Les entraîneurs belges peinent à se frayer un chemin dans le football professionnel. Et quand ils reçoivent leur chance, ils n’ont pas le droit à l’erreur. Après des années à travailler pour la Real Sociedad, le Bruxellois Sylvain De Weerdt avait été nommé l’été dernier à la tête de l’AFC Tubize. Un cadeau empoisonné vu l’effectif bricolé par l’ancienne direction. Au mois de novembre, il avait été remercié. Alors comment rebondir lorsque la seule expérience (visible) sur le sol belge s’est clôturée par un échec ?



Le technicien innove en lançant sa chaîne YouTube. Une manière de se démarquer et de mettre en avant ses connaissances. "Je me mets à nu en parlant football, je m’ouvre à la critique. Il y a des gens d’un peu partout qui réagissent à mes vidéos..."

(...)