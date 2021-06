Joueur d’Uccle Europe, Taylor Muzela-Kabongo a pris pour la première de sa vie l’avion et a été faire un test au centre de formation de Pau-Orthez. Hormis s’entraîner dans une salle de presque 8000 places, rien d’extraordinaire direz-vous.

Ce serait ignorer que le jeune homme vient de fêter ses 15 ans (vendredi), mesure 1,99m (pour 85 kg) et qu’il a débuté le basket depuis à peine 18 mois. "C’est sa deuxième saison chez nous mais il y a une année Covid", observe Lionel Loris. "Il a progressé de façon fulgurante au plan technique et il a des capacités athlétiques hors-norme", résume encore le directeur technique de UE. "Taylor n’avait jamais pratiqué de sport avant. Il avait été refusé dans un autre club. On est vraiment parti de zéro avec lui. On lui a expliqué les règles, on a fait de la psychomotricité et du maniement de balle."