En récoltant son premier succès de l’année à Lommel, le Royal IV Brussels s’est relancé en Top Division Men 1. Un championnat compliqué, exigeant et versatile qui vous amène de la première à la seconde colonne du classement au bout de trois défaites de rang ou d’autant de succès d’affilée. Avec cinq matchs en février (dont trois en déplacement), les Bruxellois rentrent dans le vif du sujet.

"Un mois crucial nous attend. L’objectif sera d’engranger des victoires pour faire un saut vers le haut du classement", confirme Nicolas Joostens. "Soit on en profite pour raccrocher au wagon du milieu du classement, soit ce sera plus compliqué pour nous."

Le RIV sera déjà fixé ces prochaines semaines. "On va à Limburg, à Lier et on reçoit Kontich. Pour Limburg et Kontich, on a une revanche à prendre. Ce sont trois matchs à notre portée et nous sommes dans un bon momentum. Un 3/3, ce serait idéal. Un 2/3, ce serait déjà ça de pris", résume le coach bruxellois.

Un entraîneur qui pourrait compter sur un effectif au complet pour le déplacement dans le Limbourg. "Thomas Creppy est sorti de sa quarantaine. Quant à Amaury Marion, il a subi deux échographies qui n’ont pas révélé de déchirures. Il remarche normalement sur la pointe des pieds. On verra, Amaury décidera en fonction de son ressenti."

Face à Limburg United, l’équipe de la capitale doit s’attendre à un jeu atypique. Le team hasseltois ne compte pas de poste 5 propre. "C’est un jeu rapide, en périphérie avec Blanchart qui évolue en 5 tout en gardant ses attributs de poste 4. Limburg joue en small ball. On devra s’adapter et trouver des solutions sur chaque demi-terrain. En attaque, je pense que nous devrons insister pour les attaquer dans la raquette. C’est une équipe en tout cas à ne pas sous-estimer."

Le RIV enchaînera le week-end d’après avec un match le vendredi (à Guco Lier) et la visite le dimanche 13 de Kontich. "Si on est dans une bonne vague, c’est un programme qui peut nous convenir. Ce sera deux séances vidéos en très peu de temps. Il faudra se montrer créatif et garder notre influx", prévoit le coach Joostens.