Quel exploit ! À 80 ans, Marie-Ange Rittweger a participé à la dernière étape du criterium Allan Sport avec son petit-fils Alexandre de Hontheim, le fils de Benoît de Hontheim, un habitué du tournoi.

"Alexandre souhaitait jouer un tournoi avec moi. Comme il est membre de La Raquette, on a décidé de s’inscrire à la Maca Cup mais vu l’hiver pourri que l’on vient d’avoir, on n’a pas eu l’occasion de s’entraîner. On a alors décidé de s’inscrire à une étape du critérium Allan Sport."

Un critérium auquel elle a participé à ses débuts, il y a plus de 40 ans, lorsqu’Alain Allan l’a mis sur pied. "Je me souviens de lui avoir dit à l’époque que le plus important pour moi n’était pas de gagner des cadeaux mais bien des coupes."

Elle ne pensait pas si bien dire puisqu’elle s’est offert trois victoires de rang en 81, 82 et 83, en double dames avec des partenaires différentes. (...)