Tennis de table: le Français Bastien Dupont rejoint l'Alpa

Un sacré renfort pour le club bruxellois assuré de retrouver la Superdivision la saison prochaine



Son retour en Superdivision acté depuis ce week-end, le CTT Royal Alpa Schaerbeek Woluwe annonce un premier renfort pour la saison prochaine. Il s'agit du Français Bastien Dupont, comme l'a annoncé le club sur sa page Facebook:



"Trêve de bruits de couloir et de langue de bois dans les médias. Pour être à la hauteur en Superdivision dès la saison prochaine, l'Alpa devait se renforcer. C'est désormais chose faite. On peut enfin officialiser ce qui se trame depuis plusieurs semaines maintenant. Bastien Dupont est alpasien. Le droitier français rejoint notre belle famille. Il sera inscrit à l'Alpa en double affiliation pour pouvoir continuer à jouer en N1 chez nos voisins de l'Hexagone, mais il jouera bel et bien tous les matchs de Super sous nos belles couleurs. Il rejoint donc David Henkens et Krzysztof Włóczko dans notre équipe de Super...

Un renfort de poids, c'est une certitude. Bastien a toutes les qualités pour être à la hauteur de notre championnat. Classé aux alentours de la 100e place en France, il devrait être chez nous entre A10 et A12. Fin tacticien, très mobile, il a récemment atteint les 1/16e de finale des Championnats de France après une belle performance sur Grégoire Jean, un pongiste émérite bien connu en Superdivision. On est absolument ravi d'accueillir Bastien chez nous. En espérant qu'il reçoive l'accueil qu'il mérite. Et pour cela, on le sait tous, il faudra passer par la case "bar" et l'inévitable bière bruxelloise: la Jambe de bois..."



Un dernier renfort attendu

"On continue à travailler d'arrache-pied pour dénicher un ultime joueur afin de présenter une équipe compétitive la saison prochaine. En espérant que le public porte nos joueurs vers les exploits dès septembre prochain. Et d'ici là, protégez-vous et revenez-nous, tous, en pleine forme."