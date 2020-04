Tennis de table: Le Logis Auderghem mise sur la continuité pour la saison prochaine © sterpigny Bruxelles100% Web Sébastien Sterpigny

Peu de changement au sein d’un effectif qui accueille le jeune David Comeliau.



Après une saison tranquille en Superdivision, le Logis Auderghem a décidé de repartir sur les mêmes bases pour la saison prochaine. Très peu de changements dans l’effectif donc puisque Benjamin Rogiers, Ludovic Bierny et Vitta Kilomo seront toujours dans l’équipe de base. Un effectif qui accueille toutefois une arrivée, celle de David Comeliau. "Il s’agit d’un jeune espoir du tennis de table belge. David est âgé de 18 ans, s’entraîne à la fédération et fait partie de l’équipe nationale junior. Il était important pour nous d’avoir un quatrième joueur du même niveau que les trois autres. La concurrence sera toutefois saine entre les quatre joueurs", précise Anthony Maeck.



Le Logis a donc décidé de ne pas faire de folies. "Vu la situation que nous vivons actuellement et les incertitudes qui l’accompagnent dans tous les clubs sportifs, nous ne voulions pas faire de folies au niveau de notre équipe de Superdivision."



Du coup, on mise sur la continuité au Logis, et il en ira de même au niveau des ambitions. "Travailler dans la continuité était notre priorité. Au niveau des ambitions, nous savons que nous serons trop courts pour viser le top mais nous devrions passer une saison tranquille dans le ventre mou du classement. Nous n’affichons aucune ambition démesurée."



« Le club est assez solide pour traverser cette crise »

Le Logis, véritable institution du tennis de table bruxellois, peut donc s’appuyer sur une base solide pour traverser la crise actuelle. "La crise actuelle nous laisse face à de nombreuses incertitudes. Nous ne savons pas si nous pourrons organiser nos stages d’été, il n’y a pas plus de rentrées financières en l’absence d’activités sportives. La situation est donc compliquée car nous devons faire face à des frais fixes mais le club est assez solide pour traverser cette crise. C’est aussi pour ça que nous avons décidé de ne pas faire de folies au niveau de notre équipe de Superdivision."