Les Anderlechtois se sont offert le derby face à l'Alpa ce week-end.

RCTTA-Alpa, c’était le choc du week-end en régional entre les deux premiers. Deux formations qui possédaient le même nombre de points et qui avaient la même ambition : l’emporter afin de prendre une option sur le titre et la montée en N2.

On a donc eu droit à un duel au sommet épique au cours duquel les deux équipes se sont rendues coup pour coup, l’Alpa prenant à plusieurs reprises l’avantage sans que le RCTTA ne lâche le fil de la rencontre. Et alors que le compteur affichait 7-7, les Anderlechtois ont sorti le grand jeu pour remporter la rencontre 9-7 au terme d’une partie qui aura duré plus de cinq heures !

“Ce fut une soirée de folie. On a vécu quelque chose d’incroyable mais vrai alors que nous ne nous attendions pas à l’emporter. Les deux équipes ne se lâchaient pas et tout s’est joué lors des deux derniers matchs, au bout du suspense, dans une ambiance de folie. Un combat entre deux équipes qui en voulaient”, souffle Serge Dierickx, le président anderlechtois.

Grâce à ce succès, le RCTTA fait un grand pas vers la montée en Nationale 2. “Il reste 3-4 matchs contre à bien gérer mais je pense que nous avons fait le plus dur en battant l’Alpa ce week-end.”

La montée se profile donc et le club commence déjà à la préparer. “Ce sera une nouvelle première historique pour le club. Plusieurs joueurs nous ont déjà sollicités afin de nous rejoindre pour relever ce beau défi en N2.”