TF P3: Le match Crossing Schaerbeek B - Racing White Woluwe doit être rejoué Bruxelles Sébastien Sterpigny L'arbitre avait exclu le gardien woluwéen durant la séance de tirs au but, ce qui n'était pas réglementaire. © dr

Dimanche, la rencontre du tour final de P3 qui opposait le Crossing Schaerbeek B au Racing White Woluwe s'est jouée aux tirs au but. Durant cette séance, le gardien woluwéen, qui avait déjà été averti durant la rencontre, écopait d'un second carton jaune et était exclu par l'arbitre. Le Racing White perdait par la suite cette séance de tirs au but.



Mais le club ne souhaitait pas en rester là et a déposé une réclamation. Réclamation qui a été jugée recevable par les instances. "Il y a un point du règlement qui précise que les cartons jaunes pris durant la rencontre sont annulés au moment de la séance de tirs au but. Notre gardien n'aurait donc pas dû être exclu. Et comme ce fait a grandement influencé l'issue de la séance de tirs au but, la fédération nous a donné raison", nous expliquent les représentants woluwéens.



Du coup, la rencontre est à rejouer. Le match aura lieu ce dimanche à 16h, mais le lieu du match doit encore être déterminé, ce qui devrait être le cas ce vendredi. Avec ce match à rejouer, le tour final de P3 est donc en suspens.